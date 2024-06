Haute-Savoie : l'individu soupçonné d'avoir poignardé à mort un homme en pleine rue à Annemasse a été mis en examen et placé en détention provisoire

L'individu suspecté d'avoir poignardé à mort un homme de 23 ans la semaine dernière à Annemasse (Haute-Savoie) a été mis en examen et placé en détention provisoire, rapporte mardi 4 juin France Bleu Pays de Savoie.

Le principal suspect, arrêté en Suisse, le jour de l'homicide, a été remis mardi matin aux autorités françaises qui avaient émis un mandat d'arrêt européen et formulé une demande d'extradition. Il a été présenté à un juge d'instruction dans l'après-midi et mis en examen pour "meurtre". L'enquête, ouverte pour "homicide" par le parquet de Thonon, s'oriente vers un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. De source judiciaire à France Bleu, l'auteur présumé est "déjà mis en cause dans une autre procédure en Suisse" et "a déjà un casier judiciaire en France".

L'agresseur avait pris la fuite

Mardi dernier, le 28 mai, un homme de 23 ans a été tué à coups de couteau en pleine rue. De nombreux témoins avaient assisté à la scène. La victime avait reçu plusieurs coups de couteau dont un à la carotide. Elle était décédée à l'hôpital de Genève des suites de ses blessures. L'agresseur avait pris la fuite à bord d'un véhicule à l'intérieur duquel se trouvait une autre personne. Plus tard le même jour, un homme, suspecté d'être le passager du véhicule, s'était présenté au poste de police de Plainpalais, un quartier de Genève en Suisse. Les autorités suisses avaient ensuite interpellé l'homme soupçonné d'être l'auteur des faits.