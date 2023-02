Haute-Savoie : à peine construite, l’ordre de destruction d’une usine hydroélectrique crée la polémique

À Sallanches, en Haute-Savoie, une usine hydroélectrique flambant neuve pourrait être détruite. Elle a coûté 6 millions d'euros d'argent public, mais il s’agit d’une décision de justice suite aux recours d'associations écologistes.

Les travaux sont tout juste terminés, et la centrale aurait déjà dû commencer à produire de l’électricité. Six millions d’euros ont été investis pour faire tourner une turbine avec de l’eau prélevée en altitude. Mais la centrale est à l’arrêt, le maire (DD) de Sallanches (Haute-Savoie), Georges Morand, ne décolère pas. "Stop. On fait de l’électricité avec de l’eau, on redonne de l’eau au torrent, on ne peut pas être plus vert", dit-il.

Le sujet divise les habitants



Selon ses concepteurs, la centrale devait permettre d’alimenter 20 % des foyers de la commune en électricité. Mais elle utilise l’eau d’une rivière fragile et protégée. Le tribunal administratif de Grenoble (Isère) a estimé qu’elle modifiait substantiellement le cours d’eau. Une association de défense de l’environnement avait saisi la justice. Le tribunal a ordonné la démolition du bâtiment. "Je trouve que c’est de l’argent gâché", confie une habitante. "S’il y a une raison valable, c’est logique de ne pas la faire", nuance un homme.