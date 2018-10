Grosse pagaille lors de mariages : 70 procès-verbaux dressés et 72 points de permis retirés à Annecy

Circulation en contre-sens, feux rouges grillés : deux mariages, célébrés à Annecy (Haute-Savoie) samedi 29 septembre, ont créé la pagaille sur les routes du centre-ville. La police municipale a dressé 70 PV et infligé plus de 10.000 euros d'amende aux invités.

70 PV ont été dressés, 72 points de permis de conduire retirés et 11 765 euros d'amende infligés par la police après une grosse pagaille provoquée par la célébration de deux mariages, samedi 29 septembre à Annecy (Haute-Savoie), indique France Bleu Pays de Savoie ce samedi. Plus de 300 personnes étaient invitées pour ces deux fêtes. À la clé : scooters et voitures circulant à contresens, feux rouges grillés, utilisation de fumigènes, refus de priorité…

Des appels de piétons et conducteurs excédés

"Ce jour-là, nous avons reçu énormément d’appels de la part de piétons ou de conducteurs excédés par ces comportements", affirme un responsable du commissariat d’Annecy à France Bleu. Les policiers n’ont pas verbalisé au moment du mariage, mais après avoir visionné les images de vidéosurveillance. Ils ont pu ainsi identifier une cinquantaine d’automobilistes en infractions.

"Grâce au travail effectué avec le Centre de coopération policière et douanière nous avons même retrouvé ceux qui avaient loué leur voiture en Suisse", a expliqué un enquêteur. Parmi les 70 infractions, il y a notamment cinq circulations à contresens et deux franchissements de feu rouge. "La joie et la liesse qui entourent ces événements ne permettant pas de faire n’importe quoi sur la route", rappelle un policier.