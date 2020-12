Ardèche : appel à témoins après la découverte d'un cadavre sur un parking à Aubenas

Le commissariat de police d'Aubenas (Ardèche) lance un appel à témoins après la découverte d'un corps sans vie samedi 26 décembre sur le parking de l'Institut de formation en soins infirmiers, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. D'après les premiers éléments de l'enquête, sa mort n'est pas considérée comme suspecte.

Un homme à l'identité inconnue

Il s'agit d'un homme âgé de 65 à 75 ans, selon les enquêteurs. Il n'a pas été identifié formellement pour le moment car il n'avait pas de papiers d'identité, de clés de voiture ou de clés de maison sur lui. L'homme mesure 1m75 et portait des chaussures de la marque Crocs, un pantalon vert, un pull rouge de Noël avec des décorations vertes et jaunes, une veste foncée, un bonnet de Noël et un masque aux couleurs du club de football de l'Olympique de Marseille. Il possédait un paquet de cigarettes.

Toute personne disposant d'informations permettant d'identifier l'homme ou d'éclairer les circonstances de son décès peut contacter le commissariat d'Aubenas au 04 75 89 22 22.