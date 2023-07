Direct 14-Juillet : suivez le défilé militaire sur les Champs-Elysées, avec l'Inde comme invitée d'honneur

Un 14-Juillet sous haute surveillance. Après les émeutes qui ont embrasé la France à la suite de la mort de Nahel lors d'un contrôle de police à Nanterre, un "dispositif exceptionnel" de 130 000 policiers et gendarmes est mobilisé sur tout le territoire, vendredi, à l'occasion de la Fête nationale. La crainte d'une nouvelle flambée de violences a décidé certaines municipalités à annuler les feux d'artifice et les diverses festivités. A Paris, sur les Champs-Elysées, le traditionnel défilé militaire a cette année pour invité d'honneur l'Inde. Un événement à suivre en direct dès 6h15 sur France 2 dans une émission spéciale présentée par Julian Bugier, ainsi que sur franceinfo.

L'armée indienne représentée sur les Champs-Elysées. Le Premier ministre indien Narendra Modi assistera vendredi matin avec Emmanuel Macron au défilé militaire sur les Champs-Elysées, avant un dîner officiel au musée du Louvre. Le défilé militaire à pied sera ouvert par 240 membres de forces armées indiennes. Et le défilé aérien comprendra trois Rafale indiens, selon l'Elysée. Paris et New Delhi célèbrent cette année le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique, que la France ambitionne de renforcer pour peser dans la zone Asie-Pacifique.

Des personnalités de différents horizons. L'astronaute Thomas Pesquet sera présent aux côtés des formations militaires de la sécurité civile, avec un exercice d'évacuation dans Paris. Quant à la Patrouille de France, elle va emporter dans les airs une invitée d'exception, Clarisse Agbégnénou, sacrée en mai championne du monde de judo pour la sixième fois de sa carrière et gendarme.

Pas d'allocution d'Emmanuel Macron. Alors que le président de la République avait renoué en 2022 avec la traditionnelle interview du 14-Juillet, l'Elysée a annoncé que le chef de l'Etat ne s'exprimerait pas à cette occasion, précisant toutefois qu'il est prévu qu'il prenne la parole "dans les prochains jours".

Policiers et gendarmes déployés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur a annoncé mercredi le déploiement de "130 000 policiers et gendarmes", "spécialement équipés et organisés pour procéder à la lutte contre les violences urbaines". Gérald Darmanin a précisé que ce dispositif impliquait aussi "le Raid, le GIGN, la BRI, les hélicoptères de la gendarmerie nationale, les drones". La Première ministre Elisabeth Borne avait déjà promis "des moyens massifs pour protéger les Français" et interdit la vente de mortiers d'artifice aux particuliers.