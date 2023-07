Emmanuel Macron ne prendra pas la parole le 14-Juillet mais s'exprimera "dans les prochains jours", assure l'Elysée

Le chef de l'Etat ne s'est prêté que deux fois à la traditionnelle interview présidentielle à cette date, sur ses six années de mandat.

Pas d'allocution présidentielle pour la fête nationale. Emmanuel Macron ne prendra pas la parole le 14-Juillet, afin de tirer le bilan des 100 jours pour relancer le quinquennat, mais le président s'exprimera "dans les prochains jours", a annoncé l'Elysée mercredi 12 juillet. Le 17 avril, en décrétant "cent jours d'apaisement" et "d'action" pour clore la crise des retraites, le président Macron avait donné rendez-vous le jour de la fête nationale pour "un premier bilan".

Emmanuel Macron ne s'est prêté que deux fois à la traditionnelle interview présidentielle du 14-Juillet sur ses six années de mandat : en 2020 et 2022. Le chef de l'Etat avait également donné des interviews à Ouest-France et des journaux allemands en 2017. En 2018, 2019 et 2021, il ne s'était pas exprimé le jour de la fête nationale, rompant ainsi avec une longue tradition.