Fiabilité, longévité, bilan carbone... Le vrai ou faux junior répond aux questions sur les appareils reconditionnés

Pour réaliser des économies ou réduire son empreinte, voire les deux à la fois. En France, de plus en plus de personnes se tournent vers les produits électroniques d'occasion remis en état. Selon une enquête publiée en 2023, 43% des 18-65 ans ont déjà acheté un téléphone reconditionné, une proportion qui a plus que doublé en cinq ans.

Pour répondre aux questions des élèves des collèges Emile Combes à Bordeaux (Gironde) et Jules Ferry à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), franceinfo a sollicité Ambroise Pascal, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et Erwann Fangeat, de l'Ademe (l'Agence nationale pour la transition écologique).

Des tests de sécurité et de fonctionnalité obligatoires

"Quels sont les critères de reconditionnement utilisés par les plateformes comme Back Market ?", se demande Nathan. Les sites comme Back Market, Rue du commerce, ou encore Cdiscount, ne vendent généralement pas directement les appareils reconditionnés. Ce sont des intermédiaires qui nous mettent en relation avec un revendeur dont elles doivent afficher clairement l'identité.

Ce vendeur a l'obligation légale de réaliser des tests sur les appareils, explique Ambroise Pascal, délégué à la transition écologique au sein de la DGCCRF : "Le premier but de ces tests, c'est de vérifier qu'ils sont sans danger, qu'on peut les utiliser en toute sécurité. Ensuite, ils portent aussi sur toutes les fonctionnalités des appareils pour vérifier qu'ils peuvent toujours être utilisés normalement. Cela signifie qu'après ces tests, s'il y en a besoin, des interventions sont réalisées pour redonner toutes ces fonctionnalités aux appareils et rester dans la performance initialement prévue".

Il faut exiger des informations spécifiques au vendeur

"Y a-t-il des chances de recevoir un faux téléphone ou en très mauvais état en commandant sur un site de reconditionnement recommandé par des influenceurs ?", s'interroge Gustave.

"Il faut rester prudent sur les recommandations des influenceurs en général, prévient Ambroise Pascal, et plutôt se renseigner sur les caractéristiques qui sont annoncées par le vendeur. C’est-à-dire que quand vous recherchez un appareil reconditionné, vous devez avoir des informations spécifiques sur ce produit en particulier, et pas seulement des informations standards sur le produit neuf correspondant. L'indication, par exemple, de la capacité minimale de la batterie, c'est souvent une attente légitime des consommateurs, ou même le fait qu'elle a été remplacée si elle n'était plus performante".

Si ces informations ne sont pas fournies, on peut légitimement contacter le vendeur. Et en cas de défaut constaté après l'achat, il est possible de faire jouer la garantie de conformité qui est de deux ans pour un reconditionné aussi.

Au moins 5 ans de durée de vie

"Est-ce que les appareils électroniques reconditionnés gardent leur efficacité et la même longévité qu’un appareil neuf ?"

Cela dépend de chaque produit. Si l'on choisit un reconditionné en "parfait état", en principe l'appareil doit avoir la même efficacité sa version neuve. En termes de longévité, comme l'objet a déjà été utilisé, sa durée de vie est logiquement moins longue que son équivalent neuf. Mais il pourra probablement tenir encore plusieurs années. En effet, selon l'Arcep (l'Autorité de régulation des communications), en France, les gens gardent leur smartphone, en moyenne entre deux et trois ans. Alors que la durée de vie potentielle de ces appareils est d'au moins 5 ans et même jusqu'à 10 ans pour certains téléphones.

La fabrication représente 98% du bilan carbone d'un smartphone

"Est-il meilleur pour la planète d'acheter un téléphone reconditionné ou un téléphone neuf ?", questionne Gabrielle.

Si tu veux limiter ton impact carbone Gabrielle, il vaut mieux acheter un téléphone reconditionné. Car ce qui pèse le plus dans le bilan carbone d'un smartphone, à 98%, c'est sa fabrication, argumente Erwann Fangeat, coordinateur du service Sobriété numérique à l'ADEME. L'utilisation du téléphone ne représente que 2% de son impact sur l'environnement. Fabriquer un smartphone demande beaucoup de ressources en eau et en métaux : "On va retrouver une cinquantaine de métaux dans ces smartphones. Des métaux qui se trouvent dans des mines, donc il faut creuser très profond, il faut excaver beaucoup de terre. Et pour un smartphone qui pèse à peu près 200 grammes, on va aller extraire 200 kilos de matière pour le fabriquer".

Ces métaux, ce sont notamment l'aluminium, le cuivre ou encore l'or. Ces composants sont extraits loin de chez nous, en Chine et en Afrique principalement et dans des conditions souvent très difficiles. En République démocratique du Congo (RDC), par exemple, des milliers d'enfants travaillent dans les mines de cobalt, un métal qui sert à la fabrication des batteries.

Plus le reconditionné est vieux, plus son impact se réduit

Maxime se "demande si le reconditionné n'est pas une nouvelle forme de pollution. On change la batterie, mais la durée de vie est moins importante ?"

Maxime a raison sur un point : plus il y a de pièces changées, plus l'avantage écologique se réduit, selon l'étude de l'ADEME. Toutefois, le reconditionné reste plus vertueux que le neuf. Et plus le reconditionnement intervient tard, plus l'avantage est grand. Acheter un smartphone qui a déjà été utilisé trois ans, cela a 8 fois moins d'impact sur l'environnement que d'acheter le même modèle neuf.

De manière générale, Erwan Fangeat insiste sur l'importance de garder son téléphone le plus longtemps possible, qu'on l'ait acheté neuf ou reconditionné. La démarche la plus écologique, c'est de s'efforcer de le protéger, d'en prendre soin. Et en cas de choc, de le faire réparer, plutôt que de s'en débarrasser. On peut d'ailleurs bénéficier d'un bonus écologique si l'on confie son appareil endommagé à un réparateur agréé par l'État. Son montant est de 25 euros.