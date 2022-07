Festival d'Avignon 2022 : "Futur proche", le ballet apocalyptique de Jan Martens à la Cour d'honneur

Les angoisses eschatologiques sont au cœur de Futur proche, le ballet de Jan Martens créé dans la Cour d’honneur pour le 76e Festival d’Avignon. Avec une troupe de danseurs aux âges et origines diversifiés, fidèle au clavecin contemporain de ses dernières chorégraphies, Jan Martens fait preuve d’une audace qui a touché un public conquis.

Paradis perdu

Sur un long banc transversal, face au public, les danseurs alignés se lèvent et exécutent un ballet mécanique qui se transforme en une chorégraphie élégiaque, tournoyante, sur le clavecin d’Elisabeth Chojnacka. Mais le paradis va bientôt être perdu à l’issue d’un étrange rituel baptismal. La troupe virevoltante va progressivement ralentir son entrain, avant d’être plongée dans une lumière enténébrée, jusqu’à se figer telles des statues de sel.

Jan Martens déploie une inventivité chorégraphique époustouflante, servie par des danseurs virtuoses. Les tableaux sont composés dans une répartition équilibrée des artistes sur scène, qui exécutent des gestuelles différentes en se répondant avec une minutie déconcertante. Puis les danseurs filmés en direct occupent, gigantesques, le fond de scène de la Cour d’honneur dans un geste audacieux et impressionnant qui s’avère le tournant de la pièce.

Mouvements sorciers

Cette projection gigantesque évoque l’égo surdimensionné d’une humanité dont l’ampleur dominerait un monde qui va annihiler ces velléités empiriques. C’est d’abord une mystérieuse cérémonie de l’eau à laquelle s’adonnent les danseurs. Symbole de purification ? Dénonciation d’un usage excessif de l’élément de vie, dont la raréfaction est en tête, avec le climat, des inquiétudes écologiques ? Toujours est-il qu’après elle, le ballet se charge d’une lenteur cannibale : des danseurs disparaissent de la scène. Ceux qui restent sont touchés par une apathie progressive. Les gestes, à peine perceptibles, comme les mouvements d’aiguilles d’une horloge, égrainent un temps compté, alors que la lumière baisse jusqu’à la nuit.

Futur proche résonne comme une alarme. Ésotérique dans ses figures et enchaînements audacieux, le sens n’en est pourtant pas sorcier. C’est l’art de Jan Martens et de sa troupe qui envoûte, avec le clavecin virtuose de Goska Isphording dans ses mouvements variés ou répétitifs. Longuement applaudi à l’issue d’une performance fascinante, Futur proche parle avec art et exigence d’un présent alarmiste.

"Futur proche", Cour d’honneur du Palais des papes, Place du Palais, 84000 Avignon. Chorégraphie de Jan Martens. Clavecin : Goska Isphording. Jusqu’au dimanche 24 mai, 21h30. Tel : 04 90 14 14 14