Yvelines : une patrouille de police essuie des tirs de mortier d'artifice à Poissy

Une patrouille de police a essuyé des tirs de mortier d'artifice samedi 13 février à Poissy (Yvelines), a appris franceinfo de source policière. Les policiers ont été appelés vers 17h50 pour un attroupement rue de Villiers. Il s’agissait en réalité d’un guet-apens, et une trentaine d’individus attendaient les forces de l’ordre, a précisé cette source.

Selon le maire divers droite de Poissy, Karl Olive, certains individus ont crié : "Tuez-les !". À l’arrivée des renforts de police, les individus ont pris la fuite. Il n’y a eu ni blessé ni interpellation.

Réaction à la vidéo de jeunes menaçant nos forces de l’ordre à #Poissy.

Pour être égal face à la loi, la loi doit être la même partout.

Soutien à la @PoliceNat78 et à la #PoliceMunicipale de @villepoissy ! pic.twitter.com/fpkApJKTuu — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) February 14, 2021

Dans un communiqué, Karl Olive a fait part de sa "frustration" et de sa "colère". "D’abord la frustration, parce que la ville investit massivement en faveur des jeunes, et ce dans tous les quartiers, indique-t-il. Colère ensuite, car de tels agissements sont inadmissibles. 'Tuez-les', un jour ça finira par arriver et on ne pourra pas dire qu’on ne savait pas."

>> Discriminations : des zones sans contrôles d'identité, "ça permettrait de sortir des fantasmes", plaide SOS Racisme



Karl Olive lance également "un appel au calme", indiquant qu’il allait réunir cette semaine "tous les acteurs de terrain pour renouer le dialogue", réaffirmant son "soutien plein et entier aux forces de l’ordre".