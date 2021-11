Yvelines : un policier de la BRI accusé de viol et placé en garde à vue

La plaignante, âgée de 20 ans, l'accuse de lui avoir fait subir une pénétration digitale non consentie.

Un policier de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) des Yvelines est en garde à vue depuis mercredi à Versailles, accusé de viol par une femme, a appris l'AFP auprès du parquet de Versailles, jeudi 11 novembre, confirmant une information du journal Le Parisien. La plaignante est âgée de 20 ans et a porté plainte pour viol contre ce policier de 33 ans, a précisé le parquet. Selon Le Parisien, ces deux personnes auraient flirté avant d'aller dans la voiture du policier. La plaignante affirme avoir alors subi une pénétration digitale non consentie.

Elle aurait ensuite pu quitter le véhicule du policier avant de se rendre au commissariat pour déposer plainte, assure Le Parisien. Rien ne dit à ce stade qu’elle connaissait la profession de l'homme qu’elle accuse. L'agent, qui affirme de son côté avoir effectivement flirté avec la jeune femme. a été placé en garde à vue mercredi en début d'après-midi et la sûreté départementale des Yvelines est chargée de l'enquête.