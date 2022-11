Yvelines : un homme agressé avec un sabre, deux suspects en fuite

Un homme a été agressé avec un sabre mardi à Versailles (Yvelines) après une altercation à la sortie d'un bus, a appris France Bleu Paris mercredi 30 novembre, confirmant une information d'Europe 1. Il n'est pas blessé. Les deux suspects sont en fuite, une enquête est ouverte.

L'altercation s'est produite mardi alors que l'homme était stationné à un endroit qui gênait la descente des passagers d'un bus pendant qu'il faisait ses courses.

Activement recherchés par la police

Selon les premiers éléments de l'enquête, une dispute a éclaté avec une passagère souhaitant descendre et, quelques minutes plus tard, un individu est arrivé sur les lieux, armé d'un sabre et l'a frappé avec le plat de la lame, sans le blesser, avant qu'ils ne prennent tous les deux la fuite.

Ils sont activement recherchés par la police, d'autant que la victime se trouve être un policier. Il n'était pas en service au moment de l'agression et ne l'avait pas indiqué aux suspects.