Vols dans des magasins de vélos : une filière démantelée, sept personnes mises en examen

Une recrudescence de vols de vélos dans la moitié nord de la France avec le même mode opératoire avait provoqué l'ouverture d'une information judiciaire. Les sept mis en examen ont été principalement interpellés en région parisienne.

Cinq personnes ont été mises en examen pour "vols en bande organisée" de vélos et placées en détention provisoire, deux autres ont été mises en examen pour "recel en bande organisée", indique par communiqué mardi 6 octobre le parquet de Rennes. Elles sont soupçonnées d'une dizaine de cambriolages entre février 2019 et septembre 2020 dans les départements du Loir-et-Cher, de la Moselle, des Vosges, des Deux-Sèvres, de l'Ille-et-Vilaine, de la Vienne et du Pas-de-Calais.

Cette recrudescence de vols de vélos a été constatée dans toute la moitié nord de la France dès février 2019. À chaque fois, le même mode opératoire. Les voleurs passaient par les toits des magasins, la nuit. "Les vols ciblaient systématiquement des vélos de valeur ainsi que leurs accessoires", précise le communiqué.

Des ressortissants moldaves et ukrainiens impliqués

Devant l'ampleur du phénomène, un groupe d’enquête composé de la Section de recherche d’Orléans et du détachement de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante de Rennes a été mobilisé. Une information judiciaire a été ouverte le 29 septembre à la Juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes. L'enquête a permis d'identifier "trois ressortissants moldaves impliqués dans les vols et plusieurs ressortissants ukrainiens impliqués dans une filière de recel des vélos et accessoires volés".

Alors que cette équipe se préparait de nouveau à commettre un cambriolage en fin de semaine dernière, la filière -des voleurs aux receleurs- a été interpellée le 2 octobre, principalement en région parisienne. Les perquisitions ont permis de découvrir des vélos qui ont été volés lors du dernier cambriolage qui a eu lieu fin septembre à Migné-Auxances (Vienne).

Les sept personnes interpellées ont été présentées lundi au juge d'instruction de Rennes. La plupart n'avait jamais été condamné. Cinq d’entre eux ont été mis en examen des chefs de "vols en bande organisée, recel en bande organisée de vol commis en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime". Deux autres ont été mis en examen pour "recel en bande organisée de vol commis en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime" et ont été placés sous contrôle judiciaire.