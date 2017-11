TEMOIGNAGE FRANCE 2. Violences conjugales : comment Maëlle, défigurée après 36 fractures du visage, tente de se reconstruire après les coups

Son visage est presque réparé, mais Maëlle ne se reconnaît pas encore tout à fait. Il y a quatre ans, elle a été défigurée par les coups de son petit-ami. Trente-six fractures, des mois de convalescence, un visage et une vie à reconstruire. Tout a commencé par un coup de foudre avec un camarade de sa classe de terminale. Alexandre est un bon élève, calme et gentil. Mais parfois, lors de banales disputes, il montre un autre visage.

Maëlle ferme les yeux, mais cette violence larvée va soudain lui exploser au visage. Le soir de son 20e anniversaire, elle sort en boîte de nuit avec son petit-ami. Le jeune couple bat de l'aile. Alexandre boit beaucoup. Ils se disputent et Maëlle décide de rentrer. Fou de rage, il la passe à tabac. La jeune femme est transportée aux urgences dans un état critique. Les chirurgiens resculptent son visage avec des plaques et des vis : six heures de bloc opératoire

Partager son expérience pour ne pas qu'elle se reproduise

Seul le procès lui a permis de tourner la page. Le jeune homme n'y a exprimé aucun regret. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme qu'il a purgé sous bracelet électronique. Alexandre doit désormais indemniser la jeune femme. Après deux ans de psychothérapie, les souvenirs des coups s'atténuent peu à peu. Maëlle est désormais infirmière et croit de nouveau à l'amour. Elle espère que son témoignage aidera d'autres jeunes femmes victimes de violences à ouvrir les yeux avant que les coups ne deviennent fatals.

