Vesoul : un encadrant du Service national universel accusé d'agressions et de harcèlement sexuels par six adolescents

Un encadrant du SNU (Service national universel) est accusé d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel par six adolescents, à Vesoul, en Haute-Saône, rapporte vendredi 26 avril France Bleu Besançon. Cet assistant sanitaire âgé de 19 ans encadrait un stage du SNU qui se déroulait à Vesoul du 15 mars au 27 avril. Il a été interpellé, jeudi, par la police et placé en garde à vue. Il est ressorti le jour-même. Les enquêteurs souhaitent faire des vérifications et des auditions complémentaires, rapporte le parquet.

Cette interpellation fait suite aux dépositions de six adolescents, tous des garçons âgés de 15 et 16 ans, indique le parquet de Vesoul à France Bleu Besançon, confirmant une information de Valeurs Actuelles. L'un d'eux a fait remonter ces accusations dans la soirée de mardi. Il accuse le suspect d'avoir eu des gestes et des paroles déplacés.

La victime présumée, qui a pris peur, en a parlé à ses camarades de chambre, qui en ont fait part à la responsable du centre. Elle a aussitôt pris les devants, extrait les jeunes du couloir du dortoir, avant d'avertir les parents et les gendarmes.

Les victimes décrivent des gestes déplacés et du chantage affectif

Ces six mineurs témoignent tous des mêmes gestes de la part de leur encadrant : caresses dans les cheveux, main sur la cuisse, changement de vêtements sur les jeunes. Ils l'accusent également de chantage affectif.

Originaire de Strasbourg, le suspect de 19 ans, orphelin, est passé de foyer en foyer durant son enfance, précise France Bleu Besançon. Il est également pompier volontaire et très investi dans les SNU. Il avait fait son propre SNU en tant que volontaire en 2019. Puis il est devenu encadrant, notamment à Vesoul en 2023. Ce mois-ci, il en était à son neuvième stage, rapporte la responsable du SNU de Vesoul.

Cette même responsable indique que l'encadrant aurait déjà eu des comportements déplacés dans d'autres SNU, à Paris et dans les Vosges. Elle précise qu'elle a mis à pied l'assistant sanitaire juste après les dépositions des adolescents.