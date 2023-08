Vaucluse : un des deux agents de sécurité, accusé de viol pendant le festival d'Apt, mis en examen et placé en détention provisoire

Concernant la seconde plainte, déposée pour viol, le parquet précise que la personne mise en cause a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits d'agression sexuelle.

Un des deux agents de sécurité mis en cause dans une affaire de viol pendant le festival Insane d'Apt (Vaucluse) a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire, a appris ce mercredi franceinfo auprès du parquet d'Avignon. Concernant l'autre agent, il n'y a pas de poursuites à ce stade.

Les deux agents étaient initialement visés par une plainte pour viol en réunion, ils avaient été interpellés et placés en garde à vue. Concernant la seconde plainte, déposée pour viol, le parquet précise que la personne mise en cause a reçu une convocation devant le tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits d'agression sexuelle.

"L'esprit au sein de nos équipes n'est plus à la fête"

Le festival avait décidé d'écouter son dernier jour, dimanche, après le dépôt de ces deux plaintes. Les portes du festival ont fermé dimanche à minuit au lieu de 2 heures du matin. La vente d'alcool s'est également arrêtée à 23h30. "L'esprit au sein de nos équipes n'est plus à la fête", écrivait alors la direction du festival dans un communiqué.

Mardi, dans une nouvelle publication sur son compte Facebook, l'association Apt musique et développement - en charge de l'Insane festival - a annoncé qu'elle engagerait des poursuites "très prochainement". Concernant la société de sécurité privée, l'association écrit : "Nous avions fait appel à une société de sécurité qui travaille avec d'autres événements, et était présente l'an dernier à l'Insane. Il est inacceptable que deux personnes chargées de s'assurer de la sécurité et du bien-être de tous puissent être mises en cause pour un fait de viol."

L'organisation "abattue"

L'organisation de l'Insane Festival se dit "abattue" dans ce nouveau communiqué. Elle ajoute aussi ces précisions : "Nous ne connaissons pas ces agents, employés par des sociétés externes que nous sollicitons. Mais celles-ci doivent légalement nous fournir plusieurs mois avant l'événement leurs agréments et cartes professionnelles. Nous avions donc ces éléments en notre possession." L'association s'engage également à changer de société de sécurité et promet "d'autres aménagements".

L'Insane Festival accueillait 54 000 festivaliers sur quatre jours, du 10 au 13 août. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes pointent du doigt le manque de sécurité "chaque année", avec peu d'éclairages en dehors des scènes, un manque de contrôles ou encore des échanges houleux avec le service de sécurité.