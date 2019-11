Vaucluse : cinq adolescents mis en examen pour "séquestration, viol et torture" sur un sexagénaire

Les jeunes, âgés de 15 et 16 ans, sont soupçonnés d'avoir torturé un retraité à son domicile de l’Isle-sur-la-Sorgue, près d'Avignon.

Cinq adolescents de 15 et 16 ans, soupçonnés d’avoir violemment agressé chez lui un homme d’une soixantaine d’années dans un appartement de l’Isle-sur-la-Sorgue, une petite commune de moins de 20 000 habitants située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont été mis en examen pour "séquestration, viol et torture", indique France Bleu Vaucluse jeudi 21 novembre. Ils ont été placés en détention provisoire et un juge d’instruction a été saisi dès mercredi soir.

Torturé apparemment pour obtenir de l'argent

La victime, un retraité, a apparemment été torturé pendant plusieurs heures. Il a survécu à ses blessures mais a été hospitalisé dans un état sérieux au service des grands brûlés de la Timone à Marseille.

Les cinq jeunes sont soupçonnés d’avoir commis ces actes de violence pour lui soutirer de l’argent. On ne connaît pas pour l’instant la responsabilité de chaque adolescent dans cette agression.