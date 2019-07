Var : ce que l'on sait de la fusillade qui a fait trois morts et un blessé grave à Ollioules

Un couple de touristes a été pris dans la fusillade, liée à une affaire de trafic de stupéfiants, selon le maire de la commune.

Une fusillade a fait trois morts et un blessé grave, à Ollioules (Var), dimanche 28 juillet. Deux hommes, ciblés dans l'attaque, ont été tués, et un couple de touristes a également été victime collatérale des tirs : la femme est morte et son compagnon grièvement blessé.

Que s'est-il passé ?

Les faits se sont déroulés autour de 20 heures, dimanche, sur la route départementale D11, qui traverse la commune d'Ollioules (Var), à l'ouest de Toulon. Le ou les occupants d'une voiture ont tiré sur deux hommes, devant une station-service, avant de prendre la fuite. Ni le nombre de tireurs, ni le type d'arme utilisé, ne sont encore connus.

Interrogé par franceinfo, le maire Robert Bénéventi évoque un possible "règlement de comptes" ou "la volonté de reconquérir un réseau de trafic de drogues". "Faire de la gratte ou de la surveillance, c'est de la délinquance. Et puis un jour... on en arrive là. Il n'y a pas de petite délinquance", déclare-t-il par ailleurs dans les colonnes de Var-Matin.

Qui sont les victimes ?

Parmi les victimes, se trouvent deux "jeunes connus très défavorablement des services de la police municipale", d'après le maire d'Ollioules. On ne connaît ni leur âge, ni les raisons pour lesquelles ils ont pu être la cible de tirs. La fusillade a également fait deux victimes collatérales : un couple de vacanciers, habitués de la commune, qui circulaient à scooter. La passagère est morte des suites de ses blessures et le pronostic vital du conducteur, grièvement blessé, est engagé.

Que disent les autorités ?

L'enquête sur cette fusillade a été confiée à la police judiciaire. "Tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de la fusillade", a réagi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans la nuit, sur Twitter.

De son côté, Robert Bénéventi fait "appel aux autorités préfet, police, justice, pour déployer les moyens nécessaires afin de tranquilliser, protéger et sécuriser les administrés". "Je suis en colère parce que je ne cesse de réclamer plus de contrôles, plus de police, s'emporte le maire auprès de franceinfo. C'est du domaine régalien de l'Etat."

Nous avons notre police municipale mais nous ne pouvons pas les exposer à des voyous pareils.Robert Bénéventià franceinfo

Le maire d'Ollioules s'adresse aussi aux parents : "Je supplie les parents des enfants qui sont trop souvent livrés à eux-mêmes de les garder chez eux. Il n'y a pas de petite délinquance, cela se termine toujours par des drames qui plongent des familles dans le malheur."