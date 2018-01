Val-d'Oise : une policière blessée lors d'une intervention à Argenteuil, quatre jeunes hommes interpellés

Une policière a été blessée vendredi 5 janvier peu après 17 heures, au cours d'une intervention de police dans le quartier Val-Notre-Dame à Argenteuil (Val-d'Oise), a appris franceinfo samedi 6 janvier de source policière. Elle souffre d'une fracture à la main et s'est vue prescrire quatre jours d'incapacité temporaire de travail (ITT). Quatre jeunes hommes âgés de 15 à 21 ans ont été interpellés.

Les quatre jeunes hommes placés en garde à vue

À l'origine, les policiers poursuivaient leur véhicule pour un contrôle : des coups de poing ont été échangés avec certains de ces jeunes hommes lors de leur interpellation. Alors qu'une trentaine de personne s'était attroupée autour de la voiture de police, les policiers ont usé de leurs gaz lacrymogènes et appelé plusieurs de leurs collègues en renfort. Les quatre jeunes hommes ont été interpellés et sont en garde à vue. Tous étaient déjà connus des services de police. Du matériel de pesage et de conditionnement des stupéfiants ont été trouvés dans leur voiture. 500 policiers sont blessés chaque mois sur le terrain dans l'exercice de leur métier.