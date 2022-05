Val-d'Oise : un homme retrouvé ligoté dans un coffre après une course-poursuite, deux hommes interpellés

L'homme du coffre, un charcutier-traiteur, affirme avoir été enlevé à son domicile de Houilles, dans les Yvelines et que ses ravisseurs voulaient voler son entreprôt.

Deux hommes ont été interpellés à Deuil-la-Barre dans le Val-d'Oise, dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 mai, après une course-poursuite à bord d'une voiture. Pendant l'interpellation, les policiers ont retrouvé un homme ligoté dans le coffre du véhicule, a appris franceinfo de source policière. La police judiciaire est saisie.

Un peu après 2 heures du matin mercredi, les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) aperçoivent un véhicule circulant à vive allure à Eaubonne, dans le Val-d'Oise. Ils décident de le contrôler mais le véhicule refuse d'obtempérer et continue sa route.

Quelques kilomètres plus loin, à Deuil-la-Barre, le conducteur perd le contrôle de la voiture et finit par heurter des véhicules stationnés le long de la chaussée. Son véhicule arrêté, le conducteur prend la fuite en courant, accompagné de son passager. Des policiers réussissent à les rattraper et les interpellent.

Un charcutier kidnappé

Pendant cette interpellation, les autres policiers, qui étaient restés à côté du véhicule suspect, entendent des cris en provenance du coffre. Ils l'ouvrent et y découvrent un homme saucissonné mais pas blessé. Celui-ci dit avoir été enlevé vers 2 heures du matin alors qu'il était seul à son domicile de Houilles, dans les Yvelines, à une quinzaine de kilomètres de là.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux ravisseurs étaient motivés par l'argent. L'homme, victime d'enlèvement, explique être charcutier-traiteur et que ses ravisseurs ont voulu passer à son entrepôt de Deuil-la-Barre pour le voler. Les deux suspects sont connus des services de police.