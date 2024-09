Une femme, soupçonnée d’avoir tué son compagnon après une dispute, mise en examen à Toulon

Une femme de 49 ans a été mise en examen mardi 24 septembre dans la soirée à Toulon, dans le Var pour "homicide volontaire" et placée en détention provisoire. Elle est soupçonnée d’avoir tué d’un coup de couteau son compagnon dans la nuit de samedi à dimanche après une dispute violente, indique le parquet de Toulon mercredi.

Selon le procureur de la République de Toulon, Samuel Finielz, cette femme, qui avait d’abord été hospitalisée lundi pour les violences qu’elle avait subies dans le cadre de cette dispute, a été déférée mardi soir au tribunal de Toulon, et a été mise en examen puis placée en détention provisoire. "Dans la journée de samedi, il y a eu des disputes, et dans la soirée de samedi, elle a été incontestablement victime de violences assez graves, avec 3 jours d’ITT", explique le procureur.

"À l’issue de cette scène de violences, elle explique avoir porté un coup de couteau qui a été mortel. Le parquet a considéré que les conditions de la légitime défense n’étaient pas réunies, en l’état de ces premières investigations", poursuit le procureur, car "la riposte n’a pas été immédiate".

Des procédures préalables

"Il y avait déjà eu deux procédures préalables dans le cadre de violences au sein de ce couple, en mai 2024 et en juillet 2024", ajoute le parquet. Dans le cadre de la procédure ouverte en juillet, l’homme avait notamment interdiction de contact avec sa compagne. "Ces obligations n’ont jamais été respectées et ils ont poursuivi leur vie commune marquée par des disputes et une consommation importante d’alcool au domicile de la mère de la mise en cause âgée de 93 ans".