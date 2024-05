Une enquête ouverte après la découverte de croix gammées et tags homophobes sur un monument aux morts d'Escautpont

La municipalité a dénoncé un acte "abject" et "abominable" et a annoncé son intention de porter plainte.

Une enquête du chef de "dégradation de biens d'utilité publique" a été ouverte après la découverte de croix gammées et inscriptions homophobes sur le monument aux morts d'Escautpont (Nord), ont appris mercredi 8 mai franceinfo et France Bleu Nord auprès du parquet de Valenciennes. Pour l'heure, "aucune interpellation n'est intervenue", selon cette même source.

Ces inscriptions ont été découvertes tôt mercredi, le jour des commémorations du 8-Mai. Dans un mail adressé à France Bleu Nord, la municipalité a dénoncé un acte "abject" et "abominable" et a annoncé son intention de porter plainte. "Je pense que c'était vraiment visé contre moi", déclare à France Bleu Nord Raphaël Kruszynski, le maire d'Escautpont. "Je suis en couple avec un homme. J'ai été premier adjoint, ça commençait déjà : on m'a fait comprendre que dans un village comme Escaupont ça allait être dur en tant qu'homo de faire carrière", raconte l'élu. Mais "je ne veux pas faire carrière, si c'est pour être maire d'un village homophobe", ajoute-t-il.

Une personne "seule" et "cagoulée"

"Bien sûr ça fait mal", confie Raphaël Kruszynski. Il préfère toutefois "appeler à l'apaisement" et ne veut "pas répondre à ça avec la colère". Le maire explique à France Bleu Nord qu'il a été fortement critiqué pour avoir rénové et surtout déplacé le monument aux morts – inauguré ce mercredi – de la place de la mairie au cimetière Jean Ferrat. "Je pense qu'on a voulu se venger du résultat. C'est un projet qui n'a pas plu à tout le monde. Il y a eu des pétition, etc."

Selon le maire, des caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène. Les images montrent une personne "seule" et "cagoulée". L'édile a "confiance" et "pense que la police va retrouver l'auteur" de ces inscriptions antisémites et homophobes.

Elles ont été nettoyées avant les commémorations du 8-Mai par les équipes de la municipalité. La cérémonie a pu avoir lieu. Selon France Bleu Nord, entre 200 à 300 personnes étaient présentes dont le député et secrétaire national du PCF, Fabien Roussel. Dans un communiqué, le député communiste du Nord dit "partager la colère et l'émotion", des élus, associations d'anciens combattants et plus généralement de la population "face à cette nouvelle souillure".