Un réseau de fraude au permis de conduire démantelé entre Toulouse, la région parisienne et le Jura

Les malfaiteurs délivraient contre rémunération de fausses attestations de réussite à l'examen du code de la route. Dix personnes ont été mises en examen dont quatre ont été écrouées.

La police aux frontières de Toulouse vient de démanteler une filière de fraude au code de la route entre Toulouse, la région parisienne et le Jura, rapporte jeudi 1er décembre France Bleu Occitanie. Le réseau fournissait des attestations de réussite à l'examen théorique du code de la route à des étrangers. Ces documents leur permettaient de passer le permis sans encombre.

Dix personnes ont été mises en examen mardi 22 novembre par le parquet de Toulouse. Il s'agit de six Français et de quatre Turcs interpellés puis mis en examen pour "aide au séjour irrégulier", "blanchiment aggravé", "faux et usage de faux" et "obtention frauduleuse de document administratif". Quatre d'entre eux sont écroués, les autres sont libres mais placés sous contrôle judiciaire.

Un moniteur d'auto-école mis en cause

L'enquête a démarré l'année dernière. Plusieurs inspecteurs toulousains du permis de conduire s'étonnaient alors d'évaluer de plus en plus de candidats ne parlant pas et ne comprenant pas le Français alors qu'ils avaient obtenu leur code de la route peu de temps avant. Ces derniers ont donc fait remonter l'information à la préfecture.

Un moniteur d'auto-école à Toulouse a fini par être identifié comme étant celui qui présentait ces candidats non-francophones à l'examen. L'enquête a démontré qu'il proposait des attestations de code à ses clients qu'il facturait jusqu'à 1 500 euros. Le moniteur ne travaillait pas seul, il se faisait aider par des associés en région parisienne et dans le Jura.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 25 000 euros en liquide et des objets de valeur (bijoux et voitures). Les centres de codes frauduleux en région parisienne ont été fermés ou sont en cours de fermeture.