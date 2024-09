Un policier légèrement blessé après avoir été percuté par un chauffard lors d'un refus d'obtempérer dans les Yvelines

Le conducteur a pris la fuite avant d'être interpellé quelques dizaines de minutes plus tard.

Un policier municipal a été hospitalisé, sans pronostic vital engagé, après avoir été percuté par un chauffard, mercredi 18 septembre après-midi, après un refus d'obtempérer au Chesnay (Yvelines), a appris franceinfo de source policière, confirmant une information du JDD.

Selon cette source, le policier âgé d'une cinquantaine d'années a été percuté par ce chauffard vers 16h40, après un refus d'obtempérer. Le policier, qui a été projeté avant de retomber au sol, est légèrement blessé et a été hospitalisé.

"Extrêmement violent"

Le conducteur, lui, a pris la fuite avant d'être interpellé quelques dizaines de minutes plus tard sur le périphérique parisien au niveau du 15e arrondissement de la capitale. Le parquet de Versailles indique ce mercredi soir à France Bleu Paris qu'une enquête pour "tentative d'homicide volontaire aggravée" a été ouverte. "Nouveau refus d’obtempérer : tout notre soutien au policier municipal qui a été lâchement renversé et projeté au sol, au Chesnay", réagit sur X le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Le mis en cause a été interpellé dans un véhicule volé. Soutien indéfectible aux forces de l’ordre".

"C'est évidemment extrêmement violent", déclare quant à lui le maire du Chesnay, Richard Delepierre, auprès de France Bleu Paris. "C'est un événement qui se passe en pleine journée, à l'heure de sortie des écoles, dans un quartier habité, sous les fenêtres des gens". "Le moment, l'heure et le lieu me heurtent beaucoup parce qu'on se dit qu'il n'y a plus aucun endroit, aucun moment sanctuarisé dans nos communes aujourd'hui", termine-t-il.