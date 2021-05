Un policier blessé à la main à Villeurbanne lors d'une interpellation au cours d'un cambriolage

Alors qu'il poursuivait un cambrioleur, celui-ci s'est retourné contre lui et l'a attaqué avec un tournevis.

Un policier de la BAC a été blessé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 4 heures du matin, alors qu'il intervenait pour empêcher un cambriolage dans une boutique de téléphonie à Villeurbanne, a appris franceinfo vendredi 7 mai de source policière.

Alors que le cambriolage était en cours, deux individus ont pris la fuite à l'arrivée sur place de deux agents de la brigade anti-criminalité. L'un deux a été poursuivi à pied par deux fonctionnaires de police.

L'homme placé en garde à vue

Un troisième policier au volant de sa voiture, a doublé l'un des fuyards et l'a bloqué à l'aide de son véhicule. L'individu poursuivi, coincé, se saisit d'un grand tournevis et vise l'abdomen un des deux policiers qui le poursuivait, qui par réflexe s'est protègé de sa main en opposition. Il est blessé à la main. Mais on ne connaît pas encore la gravité de la blessure ni le nombre jours d'ITT pour l'instant.

L'homme défavorablement connu des services de police, a été finalement désarmé, maîtrisé et placé en garde à vue, indique cette même source.