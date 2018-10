Un avis de recherche lancé pour une fugueuse de 14 ans, retrouvée en prison à Fleury-Mérogis puis libérée

Fugueuse, l'adolescente originaire des Pyrénées-Atlantiques avait été considérée par erreur comme majeure et emprisonnée à Fleury-Mérogis (Essonne).

Une fiche de recherche nationale a été diffusée à tous les services de gendarmerie et de police de France pour retrouver une adolescente de 14 ans, originaire des Pyrénées-Atlantiques. Elle a fugué après s'être retrouvé par erreur à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne). Ses parents habitent à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, mais c'est dans l'Essonne qu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle a été libérée de la prison de Fleury-Mérogis, rapporte France Bleu Béarn lundi 22 octobre.

Retrouvée à Fleury-Mérogis, après avoir donné une fausse identité

La jeune fille, en conflit avec ses parents, est habituée aux fugues de leur domicile, mais aussi des foyers et familles d'accueil où elle a été placée. Après plusieurs semaines de recherches, elle a été retrouvée à la prison de Fleury-Mérogis en début de semaine dernière, où elle devait purger une peine mixte équivalent à deux mois ferme pour vols avec violence en région parisienne.

Lors de son arrestation, l'adolescente a décliné l'identité de sa mère et s'est ainsi faite passer pour une femme majeure. Après des vérifications sommaires, elle a été jugée au tribunal de grande instance de Créteil et, malgré ses protestations, emmenée en prison. À son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, elle a donné sa véritable identité au greffe et les services de probation ont décidé de la libérer.