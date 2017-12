DIRECT. Un accident entre un bus scolaire et un train dans les Pyrénées-Orientales fait au moins deux morts et sept blessés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MILLAS

: La ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne, annonce sur Twitter qu'elle se rend "sur place immédiatement", après la collision mortelle entre un TER et un bus scolaire sur un passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales)

: "Compte tenu de l'importance de l'accident, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé d'activer le centre opérationnel départemental afin de coordonner l'action des différents services. Les services de secours (Sdis, Samu) et de gendarmerie sont sur site", annonce la préfecture des Pyrénées-Orientales dans un communiqué.

: La SNCF réagit sur Twitter à la collision entre un TER et un bus scolaire à Millas (Pyrénées-Orientales). "SNCF adresse aux victimes et à leurs familles un sincère message de soutien", écrit le groupe.

: Selon nos confrères de France 3, citant la gendarmerie, un premier bilan de la collision entre un bus scolaire et un TER à Millas (Pyrénées-Orientales) fait état de deux morts et sept blessés graves. L'accident est survenu vers 16h30. Le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Villefranche et Perpignan.

: Selon les informations de France Bleu, citant la maire de Millas (Pyrénées-Orientales), la collision entre ce train TER et un bus scolaire a fait plusieurs blessés graves. Le train a percuté le bus sur un passage à niveau, au lieu dit Los Palaus.

: Un train a percuté un bus scolaire à l'arrière à Millas, à une vingtaine de kilomètres de Perpignan (Pyrénées-Orientales) cet après-midi. Les premiers secours sont sur place.