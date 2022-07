Un accident de la route sur l'A16 dans le Pas-de-Calais fait 4 morts et 5 blessés

Vers 23h30 dans la nuit de vendredi à samedi 16 juillet 2022, une voiture est entrée sur l'autoroute A16 en sens inverse à hauteur de Leubrighen, entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Elle a heurté deux autres voitures. Selon les informations de France Bleu Nord, l'accident a fait quatre morts et cinq blessés.

Un contre-sens sur l'autoroute A16 fait quatre morts entre Calais et Boulogne

Trois hommes de la quarantaine et un garçon de 16 ans sont décédés sur place, pris en charge par les pompes funèbres. Deux hommes de 20 ans et une femme de 18 ans sont gravement blessés et ont été transportés puis répartis entre les hôpitaux d'Amiens, Lille et Calais. Enfin, deux dernières personnes, plus légèrement touchées ont été transportés à l'hôpital de Boulogne.

L'A16 est restée coupée une partie de la nuit. La circulation a pu reprendre ce matin.