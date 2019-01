Eurozapping : fin du calvaire pour 47 migrants, un avocat menacé et volé lors procès Nemmouche

Les migrants de Sea-Watch débarquent en Italie. Après douze jours en mer au large des côtes italiennes, les 47 rescapés du Sea-Watch vont enfin pouvoir accoster. L'Italie ne sera pas seule à les accueillir. Six autres pays, dont la France, se sont proposés. Un soulagement pour l'ONG allemande, qui avait secouru ces migrants en détresse au large des côtes libyennes.

Un tatouage bien gênant

Un dossier volé lors du procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles (Belgique). Un avocat des parties civiles était en audience toute la journée quand son cabinet a été cambriolé. Un ordinateur et un dossier ont été subtilisés et remplacés par une fausse Kalachnikov et une batte de base-ball. Dans ce climat de peur, certains témoins renoncent à comparaître. Le jihadiste français est jugé pour la tuerie du musée juif de Bruxelles.



Effacer ses tatouages pour décrocher un job aux Pays-Bas. L'opération est longue et douloureuse. Mitchell Cecilia, qui s'est fait tatouer un pistolet sur la joue un jour déprime, n'a pas le choix pour trouver du travail. Il a peur aussi que sa fille ait honte de lui. Il invite les jeunes à la prudence avant de se faire tatouer.

