Trois jeunes femmes mises en examen à Alès pour viol et violences en réunion pendant la féria

Les trois femmes ont battu et partiellement rasé leur victime, et l'ont obligée à boire du liquide vaisselle, le tout après une forte consommation d'alcool et de stupéfiants, selon nos confrères de France Bleu Gard Lozère.

Le trio a été défèré vendredi devant la justice à Nîmes. (Ludovic Labastrou - Radio France)