Tours : elle oublie son bébé dans le train en partant faire une course

La mère a pu rejoindre l'arrêt suivant du train pour récupérer son enfant.

Un bébé d'un an a été retrouvé dans le train qui relie Tours à Vendôme lundi 20 août dans l'après-midi, rapporte France Bleu Touraine. Sa mère l'avait confié à un passager le temps d'une course, et a raté le départ du train.

En fin d'après-midi, cette femme est montée dans le TER Tours-Vendôme et a demandé à un passager de surveiller son bébé, âgé d'un an, le temps de ranger ses bagages dans la voiture. Mais le train a fini par démarrer sans la maman, partie vraisemblablement faire une course, laissant le passager seul avec le bébé à bord.

Le passager prévient alors le contrôleur du train, qui alerte à son tour les gendarmes. À l'arrêt du train en gare, ce sont finalement les militaires de Château-Renault qui ont récupéré l'enfant. Identifiée, la mère est arrivée en taxi sur les lieux pour récupérer son enfant.