Toulouse : un client blessé à l'arme blanche après une altercation pour un Kärcher mal rangé dans une station de lavage de voiture

La victime avait reproché au client qui le précédait de ne pas avoir rangé le Kärcher après utilisation. Ce dernier a quitté la station avant de revenir armé et de se jeter sur celui qui l'a, selon ses dires, "insulté".

Un homme de 35 ans a été blessé à l’arme blanche à Toulouse (Haute-Garonne) après une altercation dans une station de lavage pour voiture, rapporte jeudi 14 janvier France Bleu Occitanie.

La victime vient nettoyer sa voiture à la station de lavage. Il reproche au client qui le précède d’avoir laissé le kärcher à terre au lieu de le ranger. Le ton monte. L'homme peu précautionneux quitte la station, mais revient au volant de sa voiture, armé d'un couteau. ll poursuit puis jette à terre l’homme qui lui a fait remarquer son comportement. La victime est blessée au genou et se voit notifier par un médecin 21 jours d’ITT.

L’agresseur a été interpellé par la BAC, la brigade anticriminalité. En garde à vue, il reconnaît une partie des faits, mais parle d’un tournevis et non d’un couteau. Il se justifie en disant avoir été insulté et bousculé. Il est jugé en comparution immédiate dans l'après-midi.