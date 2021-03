Suède : une attaque "terroriste" présumée à l'arme blanche fait au moins huit blessés, annonce la police

Huit personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une attaque à l'arme blanche mercredi 3 mars dans le sud de la Suède. L'assaillant présumé, un homme d'une vingtaine d'années qui était en possession d'une "arme tranchante", a été blessé à la jambe par des tirs de la police et interpellé dans l'après-midi à Vetlanda, selon les autorités. Ces dernières avaient initialement écarté la piste terroriste, mais ont indiqué mercredi soir suspecter un "crime terroriste".

"Ce sont des événements terribles et mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et quel était le motif", a déclaré dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Mikael Damberg.

D'après le média suédois The Local (lien en anglais), les faits se sont déroulés "peu avant 15 heures". La police a "déclaré que rien n'indiquait que d'autres suspects étaient impliqués dans l'attaque et que la situation sur les lieux était 'sous contrôle'", écrit le site d'information. "Certaines zones de la ville ont été bouclées dans le cadre de l'enquête."