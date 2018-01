Attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray : les renseignements français auraient dissimulé leur raté, selon Mediapart

Le meurtre du père Hamel en juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) aurait-il pu être évité ? Les services de renseignement auraient étouffé un raté, accuse Mediapart (article payant), dans une longue enquête publiée jeudi 4 janvier. Un membre des services de renseignements français aurait, sur demande de sa hiérarchie, postdaté un document réalisé une semaine avant l’attentat.

Lors d’une veille habituel sur les réseaux sociaux quelques jours avant l’attentat, le fonctionnaire, brigadier du GIP (groupe informatique et procès) de la DRPP (Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris), intercepte un message sur la messagerie chiffrée Telegram. L'auteur incite au jihad et donne des indications pour attaquer une église au couteau par exemple.

Une note non transmise

Par ailleurs, affirme Mediapart, l'auteur donne des éléments qui permettent de l'identifier. Il confie qu'il a essayé de se rendre en Syrie deux fois en usurpant une identité, mais qu'il a été arrêté et qu'il porte un bracelet électronique. Il exhorte également ceux qui le suivent sur le réseau social, à le rejoindre dans une mosquée de Saint-Etienne-du-Rouvray pour des cours. L'auteur de ces messages n'est autre qu'Adel Kermiche. Il va égorger, quelques jours plus tard, le père Jacques Hamel avec Abdel Malik Petitjean.

Le fonctionnaire rédige sa note, mais celle-ci doit être validée par sa hiérarchie avant d'être transmise, car la DRPP opère sur Paris et la petite couronne. Or, comme l'auteur du message est localisé à Rouen (Seine-Maritime), l'affaire revient à la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), qui a une compétence nationale. Selon les affirmations du site d'investigation, la note n'est pas transmise jusqu’au jour de l’attentat. Après l’attentat survenu le 26 juillet, la DRPP aurait alors réalisé son raté, et demandé, selon Mediapart, au brigadier de postdater le document.