Mise en examen d'un adolescent soupçonné de préparer une action violente : "C'est un apprenti chimiste qui a été manipulé par des gens très dangereux", estime son avocat

L'avocat de l'adolescent de 14 ans mis en examen et soupçonné de préparer une action violente d'inspiration jihadiste, explique que son client a été manipulé par un jihadiste. Il le présente comme "un passionné d'explosifs".

"C'est un apprenti chimiste qui n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation, à être manipulé par des gens qui peuvent être très dangereux", a indiqué jeudi 6 avril, sur franceinfo, Pierre Lumbroso, l'avocat d'un adolescent de 14 ans mis en examen dans le Haut-Rhin.

Présenté comme "un passionné d'explosifs" qui s'amusait à faire sauter des charges dans un champ, cet adolescent de 14 ans est soupçonné d'avoir préparé une action violente d'inspiration jihadiste et il a été placé sous contrôle judiciaire. "Il a toujours demandé à sa maman d'aller dans les grandes surfaces, pour acheter du salpêtre, du bicarbonate et encadré avec sa maman dans la cuisine, il s'est mis à confectionner des choses qui font 'boum'", raconte son avocat.

Structure de prise en charge pour les mineurs

"Un jour, un de ses petits copains lui a dit si ça t'intéresse de faire plus gros il suffit d'aller sur le darknet sur Telegram et peut-être que tu vas pouvoir entrer en contact avec des gens de Daech, des jihadistes", poursuit-il, "ils ont des formules chimiques qui peuvent sauter beaucoup plus fort et il y a été. Il s'est mis à tchater avec un jihadiste qui a commencé à tenter de le manipuler", explique maître Pierre Lumbroso.

Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteintes aux personnes et infraction à la législation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste, a indiqué le Pnat. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet antiterroriste. Me Pierre Lumbroso, a précisé que son client avait été placé dans une structure de prise en charge pour les mineurs.