Indre-et-Loire : trois mineurs radicalisés, soupçonnés de "projets violents", mis en examen

Selon une source proche du dossier, les trois mineurs avaient été repérés au printemps après avoir réalisé des tests d'explosifs artisanaux à la campagne.

Trois mineurs de 15 et 16 ans radicalisés et soupçonnés de projets violents ont été interpellés fin août et début septembre à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) et mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d’atteinte aux personnes" à Paris, a appris franceinfo vendredi 15 septembre auprès du Parquet national antiterroriste (Pnat).

Les trois mineurs ont été interpellés par la Direction générale de la sécurité Intérieure (DGSI). Ils ont été repérés au printemps après avoir réalisé des tests d'explosifs artisanaux à la campagne. Les mineurs avaient réussi à fabriquer du TATP, précise cette source.

Un des mineurs avait prêté allégeance à l'Etat islamique

Les trois adolescents relayaient également de la propagande, notamment sur une chaîne Telegram. L'un de ces trois adolescents avait prêté allégeance à l'Etat islamique et voulait se rendre en Syrie, ajoute cette source proche du dossier. Les deux autres envisageaient un projet d'action violente. Ils ont reconnu leur idéologie.

Les trois ont été mis en examen à Paris, deux d'entre eux ayant été écroués et le troisième placé sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif, a enfin terminé cette source proche du dossier.