"Je n'ai pas pu tuer" : l'auteur de l'attentat du Thalys précise les faits devant le juge d'instruction

Lors de cet interrogatoire en novembre 2017, Ayoub El Khazzani a expliqué au juge d'instruction qu'il avait refusé de porter une ceinture explosive étant "contre le fait de massacrer des gens", révèle France Inter, mercredi.

Le tireur qui a blessé deux personnes lors de l'attaque du Thalys a précisé sa version des faits et donné des détails sur son état d'esprit le jour de l'attaque, lors d'un interrogatoire en novembre dernier, révèle France Inter, mercredi 9 mai. Ayoub El Khazzani a ainsi affirmé : "Personnellement, je n'ai pas pu tuer." Selon lui, il avait pour mission d'attaquer les Américains, le 21 août 2015.

J'avais deux armes avec moi. Intérieurement, j'étais détruit psychiquement, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu.Ayoub El Khazzanià un juge d'instruction

En décembre 2016, après des mois de silence, il avait reconnu une première fois devant le juge d'instruction son implication dans un projet terroriste. Il avait notamment raconté son voyage en Syrie, son retour en Belgique en compagnie d'Abdelhamid Abaaoud, coordonnateur par la suite des attentats de Paris, et le fait qu'il avait pour mission de cibler "des Américains" dans ce Thalys.

En novembre 2017, Ayoub El Khazzani a de nouveau expliqué que c'est Abdelhamid Abaaoud, avec qui il logeait dans la même planque à Bruxelles, qui lui avait transmis les ordres du groupe État islamique : "Acheter un billet pour le train de 17 heures, monter dans la rame 12" et "attaquer des Américains". Là, "je me suis dirigé vers les Américains, a-t-il raconté. À un moment, un Américain, un grand, m'a fixé, il était loin de moi. Je l'ai vu de face et je n'ai pas pu le tuer".

Refus de porter une ceinture explosive

Ayoub El Khazzani a également expliqué avoir aussi refusé de porter une ceinture d'explosifs. "J'étais contre le fait de massacrer des gens", a-t-il affirmé devant le juge, tout en ajoutant qu'"après avoir vu tout ce qui se passe en Syrie, j'ai regretté de ne pas avoir tué".

Armé d'une Kalachnikov, d'un cutter, d'une arme de poing et de munitions, Ayoub El-Khazzani était monté à bord du train Thalys depuis la gare bruxelloise du Midi, vendredi 21 août 2015. Il avait blessé deux passagers avant d'être maîtrisé par des militaires américains en vacances, évitant un potentiel carnage. Le dossier de l'attaque du Thalys est en cours d'instruction depuis bientôt trois ans.