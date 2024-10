Une minute de silence en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés par des islamistes radicalisés, a été organisée ce lundi dans les collèges et lycées de France.

Un livre pour ne pas revivre l'horreur. "Je ne cherche pas de bouc émissaire mais que cela ne se reproduise plus", a affirmé la sœur du professeur Samuel Paty, Mickaëlle Paty, dans un entretien au JT de 20 heures sur France 2, diffusé lundi 14 octobre. Son ouvrage, Le Cours de monsieur Paty (éd. Albin Michel), retrace l'assassinat de son frère, le 5 octobre 2020, et l'enquête qui a suivi. Une minute de silence en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés par des islamistes radicalisés a été organisée ce lundi dans les collèges et lycées de France.

Au lendemain d'une cérémonie qui a réuni à Arras plus de deux mille personnes et plusieurs ministres pour un hommage à Dominique Bernard, professeur de français tué par un ancien élève radicalisé, Michel Barnier s'est rendu au collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), où enseignait Samuel Paty. Le collège devrait d'ailleurs prochainement être rebaptisé du nom de Samuel Paty.