"Je vais lui faire une Samuel Paty" : un lycéen mis en examen à Annecy après avoir menacé une professeure

Selon France Bleu Pays de Savoie, le jeune homme de 17 ans a fait référence au professeur décapité sur un résau social et a demandé à d'autres élèves de "menacer de mort" l'enseignante.

Un lycéen d'Annecy (Haute-Savoie) a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen jeudi 19 novembre pour menace de mort sur une personne chargée d’une mission de service public et provocation d’un mineur à la commission d’un crime ou d’un délit, après avoir été présenté à un juge pour enfants en fin d'après-midi.

Interpellé mardi, le jeune homme de 17 ans avait demandé à d'autres élèves, sur un réseau social, de "menacer de mort" une professeure et affirmé "je vais lui faire une Samuel Paty", relate France Bleu Pays de Savoie. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits et expliqué "avoir eu des problèmes avec cette professeure l'an dernier" et avoir "voulu plaisanter".

C'est un autre lycéen qui avait prévenu l'enseignante concernée via "un courrier anonyme" précise la police. La professeure, "fortement choquée", avait déposé plainte lundi.