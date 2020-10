Enseignant décapité dans les Yvelines : les conseils d'une psychologue pour en parler

Comment trouver les mots pour parler de l'assassinat d'un professeur à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), survenu vendredi 16 octobre, aux enfants et aux adolescents ? Jusqu'à six ans, il faut "essayer au maximum que l’enfant ne soit pas en contact avec cette réalité puisqu’elle n’est pas gérable psychiquement", explique Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et psychothérapeute invitée sur le plateau du 13 Heures, samedi 17 octobre. Entre six et 12 ans, "attendez de voir ce que l'enfant amène", en fonction des informations qu'il a reçues. Pour les adolescents, "on en parle, parce que c’est le monde dans lequel ils vont vivre demain", précise-t-elle, en ajoutant qu'avec les réseaux sociaux, "ils ne peuvent pas ne pas savoir".

Aider l'adolescent à penser

Pour éviter sur cela ne devienne un traumatisme, "il faut aider l’adolescent à penser", poursuit Marie-Estelle Dupont. Le parent le moins submergé par l'émotion doit être celui qui lui en parlera, car "l’enfant va plus s’identifier à votre état qu’à vos mots". La psychothérapeute insiste également sur la nécessité de modérer les réseaux sociaux pour limiter l'impact des images.

Le JT

Les autres sujets du JT