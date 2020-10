Attentat de Nice : une quatrième personne en garde à vue, un Tunisien de 29 ans interpellé à Grasse

Après l'attentat commis à la Basilique de Nice jeudi 29 octobre, une quatrième personne a été placée en garde à vue, a appris franceinfo de source judiciaire ce samedi 31 octobre. Il s'agit d'un Tunisien de 29 ans interpellé à Grasse. Il est suspecté d'être une connaissance de l'auteur de l'attentat.

Les trois premières gardes à vue des personnes en lien avec l'attentat survenu ce jeudi ont été prolongées, a également appris franceinfo de source judiciaire.

Jusqu'à quatre jours de garde à vue

Dans le cadre de cette enquête ouverte pour terrorisme, les garde à vue peuvent durer jusqu'à quatre jours. L'attentat de la basilique de Notre-Dame s'est déroulé aux environ de 9 heures du matin jeudi 29 octobre. L'assaillant, Brayim A., un ressortissant tunisien de 21 ans, a été interpellé par la police et grièvement blessé. Parmi les trois victimes, on compte un homme, de 54 ans, le sacristain de la paroisse, et deux femmes de 44 et 70 ans.