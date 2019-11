VIDEO. Syrie : les Kurdes, "capables de terrasser Daech", "méritent mieux que d'être traités comme cela" estime Riss

Les Kurdes "méritent mieux que d'être traités comme cela", a déclaré Riss, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, sur franceinfo vendredi 1er novembre, alors que la Turquie a lancé le 9 octobre une offensive contre les Kurdes de Syrie.

Alors que des rescapés du Bataclan signent une tribune dans Le Parisien pour défendre le peuple kurde de Syrie et dénoncer leur "abandon" par Paris, Riss dit "partager ce regard". "C'est vrai que les Kurdes ont donné leur vie pour combattre ce fléau qu'est ce terrorisme, ce fascisme, représenté par Daech. On ne les soutient pas suffisamment. Quand on se bat contre ce genre de totalitarisme, il faut être solidaire", poursuit-il.

"Ce n'est pas très glorieux de ne pas être plus reconnaissant et ne pas plus soutenir ce peuple qui a beaucoup fait pour terrasser Daech. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de terrasser Daech, beaucoup s'y sont cassé les dents. Eux ont su le faire, et ils méritent mieux que d'être traités comme cela."