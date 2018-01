VIDEO. Marche du 11 janvier 2015 : "C’est un moment qui est resté éphémère", raconte "l'homme au crayon"

Que reste-t-il de "l'esprit du 11 janvier" ? Trois ans après le gigantesque rassemblement en réaction aux attentats de Paris en janvier 2015, franceinfo a interrogé "l'homme au crayon". Ce jour-là, Charles Bousquet, 25 ans, est resté plusieurs heures debout sur la statue de la place de la Nation, crayon géant à la main. Sa photo fera le tour du monde. "Nos parents ont le souvenir de Mai 68, nous on aura le souvenir de ce rassemblement", lance-t-il en janvier 2018.

Trois ans après, dans un café parisien, le comédien de 25 ans se replonge dans les souvenirs de cette journée historique. "A la base, je voulais monter sur un arbre, mais je n’y suis pas arrivé. Et donc je suis monté sur cette statue. C’était vraiment la meilleure place pour assister à cet événement", se rappelle-t-il.

Quand on chantait 'La Marseillaise', je prenais le crayon. Les gens levaient les bras et moi je levais le crayon. Et à un moment, il y a eu cette photo.