Procès du 13-Novembre : "Je veux que les victimes sachent", témoigne Sonia qui a dénoncé le terroriste Abdelhamid Abaaoud

"Je veux que les victimes sachent réellement ce qu’il s’est passé", témoigne lundi 13 septembre au micro de franceinfo Sonia, témoin-clé qui a appelé la police et qui a permis de localiser Abdelhamid Abaaoud, terroriste des attentats des terrasses et du Bataclan. Elle a dû changer d’identité, déménager et "se récréer une vie" ou "plutôt survivre", comme elle dit.

Elle sera entendue dans le cadre du procès du 13-Novembre car "je veux que les victimes sachent à qui elles avaient affaire.

"Je veux que chaque personne qui a fait du mal assume le mal qu’elle a fait." Sonia, un témoin-clé au procès du 13-Novembre à franceinfo

"Il faut que tout le monde puisse faire son deuil et correctement", estime Sonia qui dit ne pas en vouloir "qu’à l’État. J’en veux aux gens qui n’ont rien dit, qui ont caché, qui ont laissé faire".

Devenue le premier témoin protégé de France

Trois jours après les attentats, le 16 novembre 2015, elle a appellé le 17 "pour éviter que d'autres personnes soient tuées". "J'étais perturbée, traumatisée, écoeurée", poursuit-elle. La veille, elle a croisé Abdelhamid Abaoud, le coordinateur des attentats, celui que tout le monde traque, en contrebas d'une autoroute, caché dans un buisson. Deux jours plus tard, le terroriste est neutralisé dans l'assaut du Raid.

En quelques heures la vie de Sonia a basculé. La justice a fait d'elle le premier témoin protégé de France. Malgré les risques qu'elle encourt, la mère de 3 enfants, qui vit aujourd'hui avec une nouvelle identité, souhaite venir témoigner au procès "pour les victimes". Malgré cette nouvelle vie, elle "ne regrette pas".