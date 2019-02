Mort de Fabien Clain : avant de lancer la frappe aérienne, les services de renseignements ont mené 4 jours de surveillance

Les autorités ont longtemps cru que les deux frères Clain étaient déjà morts avant de les localiser dans la zone de Baghouz, en Syrie.

Avant la frappe aérienne de la coalition internationale qui a provoqué la mort du jihadiste français Fabien Clain et qui a grièvement blessé son frère Jean-Michel, les services de renseignements ont mené quatre jours de surveillance. Les services de renseignements savaient que Fabien Clain et son frère se trouvaient dans la région de Baghouz en Syrie.

>> Suivez notre direct sur la mort de Fabien Clain en Syrie

Le jihadiste français Fabien Clain a été tué mercredi après-midi en Syrie par une frappe de la coalition internationale et son frère, Jean-Michel, est gravement blessé. C'est au terme de ces quatre jours de surveillance qu'une frappe aérienne de la coalition a été décidée.

Pendant un moment, les autorités ont cru que les deux frères étaient morts, en raison de la défaite progressive sur le terrain du groupe Etat islamique. Finalement, les services de renseignement ont appris que Fabien et Jean-Michel Clain étaient toujours vivants et s'étaient retranchés dans la zone de Baghouz. Cette région de la province de Deir-Ezzor, à l'est de la Syrie, est le dernier bastion du groupe terroriste.

Depuis l'été dernier, les juges d'instruction avaient décidé depuis Paris de lancer des mandats d'arrêt contre les deux frères. Les juges étaient persuadés que ces derniers ne faisaient pas seulement partie de la propagande de l'Etat islamique mais qu'ils avaient aussi une implication, qu'ils étaient au courant des attentats de Novembre-2015.