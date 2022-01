Bataclan : la radio d’une blessée mise aux enchères par un médecin

Il est décidément possible d’acheter (et de vendre) tout et n’importe quoi sur Internet. La semaine dernière, un chirurgien de l’hôpital Georges-Pompidou (Paris) a mis en vente, sur un site d’enchères, la radio d’une patiente qu’il avait soignée au moment de l’attentat qui s’est déroulé au Bataclan, le 13 novembre 2015. Mise à prix ? Pas moins de 2 400 euros en NFT, ces jetons virtuels qui servent à la transaction d’œuvres d’art sur Internet.

Un "acte contraire à la déontologie"

"Cet acte est contraire à la déontologie. Nous considérons qu’il est d’une gravité exceptionnelle. Nous allons saisir le conseil de l’ordre et les ministres qui disposent du pouvoir disciplinaire", a dénoncé Martin Hirsch, le directeur de l’AP-HP. "Il l’a pris d’abord à la légère en riant. Par moments, il me disait 'c’est vrai qu’éthiquement je me suis posé la question'", rapporte Mathieu Suc, le journaliste de chez Médiapart qui a révélé l’affaire. Contacté par les équipes de franceinfo, le médecin a reconnu une erreur et s’est dit désolé pour les victimes. Il a également nié son intention de vendre la radio, assurant lui avoir attribué un prix uniquement à la demande du site internet.