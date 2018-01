Attentats du Thalys et du 13-Novembre : un organisateur présumé mis en examen par la justice française

Mohamed Bakkali, soupçonné d'avoir participé à l'organisation des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis et à l'attaque du Thalys le 21 août 2015, a été mis en examen vendredi par la justice française, a appris franceinfo de source judiciaire.

Mohamed Bakkali est soupçonné d'avoir participé à l'organisation des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis ainsi qu'à l'attaque du Thalys le 21 août 2015. Il a été mis en examen, vendredi 26 janvier, par la justice française, a appris franceinfo de source judiciaire. Peu avant dans la journée, il avait été remis à la France par la Belgique, avait indiqué le parquet fédéral belge.

Location de voiture et d'appartements

Dans le dossier du 13-Novembre, Mohamed Bakkali a été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste, complicité d'assassinats et tentatives d'assassinats en bande organisée, complicité de séquestration en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste".

Dans celui du Thalys, il a été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste et complicité de tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste.

Mohamed Bakkali, 30 ans, est soupçonné d'avoir loué une voiture et plusieurs appartements ayant servi aux auteurs des attentats du 13 novembre 2015. Détenu en Belgique depuis novembre 2015, il a été remis vendredi à la France, dans le cadre de cette enquête et de celle sur l'attaque du train Thalys entre Amsterdam et Paris en août 2015.

Il devra être remis aux autorités belges à l'issue de son procès en France, en vertu d'un accord passé entre les justices des deux pays.