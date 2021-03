La Belgique rend un hommage national aux victimes, cinq ans après les attentats jihadistes de 2016

Le devoir de mémoire se perpétue. La Belgique rend lundi 22 mars un hommage national aux victimes des attentats jihadistes du même jour en 2016, une date qui reste gravée dans les mémoires cinq ans après comme celle des pires attaques subies par le pays depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ce matin-là une double attaque suicide, à l'aéroport international de Bruxelles puis dans une station de métro du quartier européen, fait 32 morts et plus de 340 blessés, des actes revendiqués par l'organisation Etat islamique (EI).

Quatre jours plus tôt, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos ayant frappé Paris le 13 novembre 2015 (130 morts), a été arrêté à Bruxelles après quatre mois de cavale. D'après les enquêteurs, son interpellation a vraisemblablement accéléré le passage à l'acte des autres membres de cette cellule jihadiste repliés en Belgique, qui se sentaient traqués par la police.

Lundi, à 07h58 puis 09h11, à l'heure où les explosions se sont produites à l'aéroport de Zaventem et au métro Maelbeek, "un moment de silence et de recueillement" a été observé sur place.

