DIRECT. Attaque près des anciens locaux de "Charlie Hebdo" : regardez la conférence de presse du procureur de la République antiterroriste

Ce qu'il faut savoir

Des zones d'ombre persistent sur l'attaque au couteau qui a fait deux blessés graves, vendredi 25 septembre, près des anciens locaux de Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement de Paris. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a estimé vendredi sur France 2 que l'attaque était "manifestement (...) un acte de terrorisme islamiste" tandis que le Parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste, s'exprimera lors d'une conférence de presse à partir de 14 heures.

Le suspect visait Charlie Hebdo. Hassan A., 18 ans, né à Mandi Bahauddin au Pakistan, visait Charlie Hebdo, furieux de la republication des caricatures du prophète Mahomet à quelques jours de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015. Il a "assumé son acte" lors de sa garde à vue.

Deux victimes qui ne sont plus en danger. Un homme et une femme, salariés de l'agence de presse Premières Lignes, ont été blessés vendredi devant leur immeuble rue Nicolas Appert. Grièvement blessés, leurs jours ne sont plus en danger, a annoncé le Premier ministre Jean Castex vendredi.

Six suspects en garde à vue. Six personnes étaient toujours en garde à vue, lundi soir. Il s'agit du frère et des colocataires du principal suspect. A ce stade, rien ne permet de dire formellement qu'il a bénéficié de complicité, souligne Nathalie Perez, journaliste à France 3.

Une menace terroriste toujours présente. "Il est évident que la menace [terroriste] est montée en puissance", a déclaré ce lundi matin sur France Inter Laurent Nuñez, coordonateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. De son côté, Emmanuel Macron s'est prêt à "réinterroger certains dispositifs" en cas de "défaillances" révélées par l'enquête.