Attentat de Nice : début d’un procès hors normes lundi

Lundi 5 septembre, les accusés arrivent au palais de justice de Paris, sous haute sécurité. Au même moment, à Nice (Alpes-Maritimes), le Palais des Congrès se prépare à retransmettre en direct un procès hors normes. Un procès que Célia Viale, 28 ans, n’aurait raté pour rien au monde. Elle est venue lundi matin spécialement depuis la Côte d’Azur en mémoire de sa mère, victime de l’attentat sur la promenade des Anglais. Son combat : exiger la vérité sur le dispositif de sécurité mis en place ce jour-là. "On se demande comment c’est possible (…). Toute la colère qu’on a, c’est plus sur ce dossier", déclare la jeune femme.

Sept accusés présents dans la salle d’audience

Comme Célia Viale, plus de 860 personnes se sont constituées partie civile, dans ce procès qui va durer 64 jours. En l’absence de l’assaillant, tué par la police, sept accusés, dont une femme, sont présents dans la salle d’audience. Trois d’entre eux comparaissent dans le box car détenus, quatre, placés sous contrôle judiciaire, se sont présentés libres. Leur présence fut un moment particulièrement éprouvant pour Mouna Rhachi, rescapée de l’attentat. L’attentat de Nice a fait 86 morts et plus de 450 blessés. Comme celui du 13-Novembre, ce procès sera filmé et enregistré pour l’Histoire. Le verdict devrait être rendu mis décembre.