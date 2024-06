Territoire de Belfort : des croix gammées et au moins cinq tags antisémites repérés à Danjoutin, la mairie porte plainte

La mairie de Danjoutin, dans le département du Territoire de Belfort, a découvert plusieurs inscriptions antisémites depuis lundi 10 juin, sur plusieurs bâtiments. Les murs communaux, deux banques, ainsi que des maisons ont été tagués en rouge. Il est notamment écrit "abat les juifs" et "abat les sionistes", menaces accompagnées d'une croix gammée.

"On avait jamais vu ce genre de tags"

C'est un riverain qui a alerté les autorités. La mairie a fait nettoyer certains des murs ciblés, et a porté plainte. La police de Belfort a ouvert une enquête.

Emmanuel Formet, le maire de Danjoutin, parle "de slogans et de signes inacceptables et intolérables dans notre démocratie, en France". "Je condamne fermement ces actes. On n'avait jamais vu ce genre de tags jusqu'à présent. J'espère qu'avec la plainte déposée, on pourra retrouver les auteurs", conclut le maire.

Des tags racistes et islamophobes découverts en Isère

La mairie de La Côte-Saint-André, en Isère, porte plainte après la découverte de tags racistes et islamophobes dans un parc, a rapporté France Bleu Isère.

Quatorze inscriptions ont été découvertes dans le parc Allivet et un défibrillateur a également été dégradé, sans que l'on puisse pour l'instant établir un lien.

"Ces actes de haine et de violence n'ont pas leur place dans notre commune. Nous nous engageons à réagir avec vigueur pour restaurer notre parc et pour assurer la sécurité et la paix de nos citoyens", a réagi dans un communiqué le maire Joël Gullon, également président de la Communauté de communes Bièvre-Isère.

La commune a porté plainte auprès de la gendarmerie. Des travaux de nettoyage ont été engagés. Le coût des dégâts pourrait s'élever à 10 000 euros.